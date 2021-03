Sovicille, approvato il bilancio di previsione 2021-2023

Il Consiglio comunale di Sovicille ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. Un bilancio solido che, pur nel tempo dell’emergenza sanitaria, conferma, senza aumenti, le medesime aliquote tariffarie, prevede una diminuzione delle quote a carico delle famiglie per i servizi scolastici pur aumentando alcune prestazioni come il servizio di pre e post scuola, destina ancora risorse importanti ai servizi sociali, stanzia risorse aggiuntive per il turismo e la cultura, apre ad investimenti significativi.



“Mantenere alto il livello dei servizi alla persona, a partire dalla scuola, dalla socialità e dai servizi socio assistenziali - afferma Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille – operare scelte utili e proficue per sostenere la ripartenza, proseguire nel filone degli investimenti a tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente: queste in estrema sintesi, le coordinate sulle quali si è incardinata la nostra programmazione, che ha preso le mosse anche dall’attività di ascolto delle esigenze dei cittadini. Un lavoro che ha dato un risultato importante in termini di risposte e di opportunità per il territorio e la comunità”.



Quanto agli investimenti, nell’anno 2021, sono in programma l’avvio dei lavori per la sostituzione della centrale termica del palazzo comunale con ristrutturazione di parte dei locali interni ed esterni, il consolidamento del muro e della cappella del cimitero di Pilli, il rifacimento della fognatura bianca di una parte dell’abitato delle Volte Basse, la manutenzione straordinaria dell’asfalto di alcune strade, fra le quali il secondo tratto di via del Castruccio a San Rocco a Pilli. Per il 2022, fra gli interventi più significativi, sono in previsione un importante e corposo intervento di messa in sicurezza idraulica di tutta l’area del Pian dei Mori (un investimento di circa 1,2 milioni) oltre al rifacimento della piazza centrale e del posteggio nell’abitato di Torri. Significativa anche la cifra stanziata per gli incarichi di progettazione, circa 150.000 €, dei quali 70.000 ricevuti dal Ministero come contributo. Al proposito – come sottolinea Caterina Zalaffi, Assessore al Bilancio e al Personale, "è importante continuare a dotarsi di progetti che ci consentano, come abbiamo fatto finora, di poter tempestivamente partecipare ai bandi di finanziamento nel momento in cui saranno pubblicati, e sappiamo che prossimamente potrebbero arrivare molte risorse". Fra gli incarichi da conferire anche quello relativo alla redazione del nuovo Piano di zonizzazione acustica del territorio.



Per la scuola si prevedono risorse per circa 2 milioni di euro, fra servizi e interventi di investimento; fra questi ultimi figura la sistemazione degli infissi e delle vetrate della scuola primaria di San Rocco. Significativo anche lo stanziamento per la riduzione delle quote scolastiche per le famiglie dei ragazzi che non hanno frequentato la scuola in presenza.



Circa i servizi alla persona, è confermata la somma di oltre 200mila euro per i contributi per i canoni di locazione, mentre rimane invariata la cifra da destinare alla Società della Salute, nonostante che quest’ultima abbia ampliato il numero delle persone prese in carico e aumentato i servizi in termini quantitativi e qualitativi.



Previsti, nell’anno, anche il completamento del project e l’espletamento della gara per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, mentre è in aumento lo stanziamento per gli interventi in campo turistico e culturale.



Una quota di risorse è stata destinata agli impianti e infrastrutture sportive, come alla prosecuzione del lavoro di completa sistemazione dei giardini e dei parchi comunali, iniziato negli anni scorsi.



“Fra gli apprezzamenti che abbiamo raccolto – conclude Gugliotti – mi piace ricordare quello dei sindacati, i quali, pur sollecitando impegno nella direzione di un consolidamento e un miglioramento dei servizi alla persona (fra i quali – importantissimo in questo periodo – il servizio sanitario territoriale), hanno riconosciuto l’impegno del Comune di Sovicille e condiviso le linee di fondo del lavoro di programmazione che la Giunta ha presentato al Consiglio comunale”.