I Vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle 15.30 di oggi, sabato 3 aprile, sulla SS 223 km 54, nel comune di Sovicille per un incidente stradale.Nel sinistro è rimasta coinvolta un'autovettura che è finita fuori strada ribaltata su un fianco. Il conducente è stato preso in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.