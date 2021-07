I vigili del fuoco del comando di Siena stanno intervenendo dalle ore 4.30 di questa notte nel comune di Sovicille, nella SP 105 km 2, per un incendio che ha coinvolto una doppia struttura metallica con copertura in plastica, al cui interno erano stipate circa 1.800 rotoballe di fieno e due mezzi agricoli. Non si segnalano persone coinvolte e l'intervento è tuttora (ore 10) in corso. Da stabilire le cause dell'evento.