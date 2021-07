Sovicille, gli argomenti trattati nel Consiglio comunale di mercoledì 28 luglio

Nella sua ultima seduta tenutasi ieri, mercoledì 28 luglio, il Consiglio comunale di Sovicille ha deliberato la presa d’atto del permanere degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che in conto capitale, ovvero la certificazione dei conti, attestandone lo stato di salute.Contestualmente è stata approvata un’importante variazione al bilancio 2021 - 2023 che incorpora l’acquisizione del contributo ministeriale di 41 mila euro da destinare ai buoni spesa per le famiglie in difficoltà e la destinazione di 45 mila euro di avanzo vincolato alla copertura del conguaglio sulle spese della raccolta e del trattamento dei rifiuti (che quindi non incideranno sulle tasche dei cittadini).Si sono inoltre iscritti in bilancio i contributi ottenuti dalla Regione e da ACEA per le manifestazioni culturali (dalla Regione si tratta del contributo per le celebrazioni dantesche) per 6.500 euro.Lo stesso Consiglio ha deliberato in merito a variazioni del Regolamento TARI e alla articolazione della tariffa TARI che non presenta variazioni di rilievo rispetto allo scorso anno.Sono stati poi votati una mozione del Movimento 5 Stelle relativa agli alberi monumentali e l’aggiornamento dell’elenco delle frazioni non metanizzate ricadenti in zona climatica e, per consentire ai residenti di queste aree di richiedere agevolazioni sull’acquisto di combustibili per riscaldamento.