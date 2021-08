Sovicille: ''Cena sotto i tigli'' ed inaugurazione della Passeggiata di San Lorenzo

Domenica 8 agosto, a partire dalle ore 20 e 30, al circolo Arci



Si terrà domenica 8 agosto, alle 20 e 30, al Circolo Arci di Sovicille, in occasione della Festa di San Lorenzo, la tradizionale “Cena sotto i tigli”. A seguire sarà inaugurata la “Passeggiata di San Lorenzo”, realizzata dai cittadini, dal Circolo Arci, dalla Parrocchia e dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune di Sovicille, utilizzando i proventi delle cene organizzate negli anni durante la Festa di San Lorenzo.



“Domenica sarà una giornata di festa per Sovicille – sottolinea il sindaco Giuseppe Gugliotti - perché dopo tanto tempo, recuperiamo finalmente un momento di socialità con la tradizionale cena all’aperto. E poi per l’inaugurazione della splendida passeggiata nel bosco, che è il risultato di un impegno corale che ha realmente coinvolto tutta la comunità di Sovicille. Infatti, questo progetto ha la particolarità di essere stato realizzato grazie ai contributi raccolti negli scorsi anni con le cene organizzate dal Circolo, dalla Parrocchia, dalla Pro Loco nel periodo della festa del patrono, contributi via via accantonati per la riqualificazione del percorso. Anche il Comune ha sostenuto l’intervento impiegando il personale dell’Ente per l’installazione dei lampioncini e la manutenzione del sentiero”.



La Passeggiata di San Lorenzo è un percorso pedonale nel bosco, lungo circa 600 metri, che collega Sovicille con la strada che risale verso la frazione di Ancaiano, all’altezza del campeggio. “Un percorso che era già battuto da tanti anni - prosegue il sindaco Gugliotti – e che adesso, è stato migliorato, curato e manutenuto, in modo da renderlo più fruibile. Sicuramente sarà utilizzato dai campeggiatori per raggiungere Sovicille, ma anche dai cittadini che desiderano fare una bella passeggiata nel bosco. L’intervento di illuminazione ha richiesto l’autorizzazione paesaggistica e dell’Ufficio Ambiente della Regione ed è stato effettuato dal Comune con tutte le accortezze necessarie per ridurre al minimo l’impatto sul paesaggio e nel rispetto degli animali che vivono nel bosco”.





Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro il 6 agosto chiamando uno dei seguenti numeri: 3396007086 oppure 0577 314257; 0577314503.

La cena (antipasto, primo, carne alla brace e dolce) ha un costo di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 12 anni.

L’evento si svolge nel rispetto della normativa anticontagio.