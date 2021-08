A Sovicille la festa del patrono San Lorenzo

Le iniziative da venerdì 6 a martedì 10 agosto

Anche quest’anno la Festa di San Lorenzo, patrono di Sovicille, sarà vissuta nel pieno rispetto della normativa anticovid.Questi gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni:venerdì 6 agosto, alle 18, nel prato delle Pieve di Ponte allo Spino sarà celebrata la Santa messa in suffragio dei defunti dell’ultimo anno.Alle 21, nel cortile del Comune, sarà inaugurata la mostra “Emozioni a colori del paparazzo bianconero”, omaggio al fotografo Giugno Brocchi. La mostra sarà visitabile fino al 15 agosto.Alle 21 e 30, in piazza Marconi sarà la volta della spettacolo clownesco “Gunteria Soup” di Gunter Rieber, dove parlano le gag, il mimo, il clown, il giocoliere, l’illusionista e l’equilibrista. Ingresso libero.La festa patronale prosegue sabato 7 agosto, nella frazione di Tegoia, con la Santa messa alle ore 17. E alle 18 nella Chiesa di San Lorenzo è in programma l’adorazione eucaristica comunitaria.Domenica 8 agosto, alle 9, sarà celebrata la Santa messa nella chiesa della Compagnia Ponte allo Spino e alle 11, nella chiesa di San Lorenzo.Seguirà alle 19, al parco del Circolo Arci di Sovicille, l’inaugurazione della teca del progetto Biblioteca Diffusa. E alle 20 e 30 la “Cena sotto i tigli”. (Per partecipare alla cena è necessario prenotare entro il 6 agosto ai seguenti numeri:3396007086 0577 314503 0577314257). Alle 22 inaugurazione della “Passeggiata di San Lorenzo”.Martedì 10 agosto, “Festa di San Lorenzo diacono martire”: alle 18 in piazza Marconi si terrà la premiazione del San Lorenzo d’oro.Alle 19 la Santa messa solenne in onore del santo patrono, presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita. Anima il coro della pro loco di Sovicille.Info: pro loco 0577 314503; parrocchia di San Lorenzo: 0577 314042