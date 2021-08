La danza protagonista di ''Sovicille d’estate'' con la compagnia di Francesca Selva

Domenica 8 agosto, alle 21.15, al Museo del Bosco di Orgia

La danza della Compagnia Francesca Selva torna ad essere protagonista a “Sovicille d’estate”, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.Dopo il grande successo di “Pietà per Icaro” che proprio a Sovicille debuttò in prima nazionale, tra gli appalusi della folla, domenica 8 agosto alle ore 21.15 al Museo del Bosco di Orgia va in scena la nuova produzione “Niente che sia oro resta” con Silvia Bastianelli, Maria Vittoria Feltre, Luciano Nuzzolese e Luca Zanni, per la coreografia di Francesca Selva.Liberamente ispirata al romanzo “The Outsiders. I ragazzi della 56ª strada” di Susan Eloise Hinton - da cui è tratto il celebre film di Francis Ford Coppola - NIENTE CHE SIA ORO RESTA, la nuova produzione della Compagnia Francesca Selva/CON.COR.D.A. riflette criticamente sulla fugacità e sulla fragilità dell’esistenza umana, a partire proprio dalla citazione dalla celebre frase poeta Robert Frost che dà il titolo allo spettacolo.Tutti gli spettacoli dell'Estate a Sovicille sono realizzati con il contributo di Banca Centro e di Acea.Ingresso 2 euroInfo Pro Loco – Sovicille 0577 314503 - 329 1134619mail info@prolocosovicille.it toscanaspettacolo.it