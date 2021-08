Attivata a Sovicille l'applicazione "Municipio Virtuale". Con Municipio Virtuale, i servizi al cittadino del Comune arrivano direttamente a casa: certificati, pagamenti, moduli, segnalazioni, informazioni, senza code e senza spostarsi.Il primo servizio attivato per i cittadini riguarda l'emissione dei certificati anagrafici direttamente on line. Nelle prossime settimane seguiranno gli altri servizi.Tutti servizi saranno accessibili, per il momento, solo con SPID, il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (per ogni informazione visita www.spid.gov.it ).In seguito, saranno attivati gli accessi anche con Carta di Identità Elettronica e Tessera Sanitaria.Ecco il link: https://sovicille.comuneweb.it