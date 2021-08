Sovicille d’Estate: concerto ''Fuoco e Ghiaccio'' a Pieve di Ponte allo Spino

Giovedì 12 agosto, alle 21 e 15, a Pieve di Ponte allo Spino, prosegue il ciclo di eventi di “Sovicille d’Estate” con il concerto Fuoco e Ghiaccio. Protagonista della serata il chitarrista Eliot Fisk, che suonerà Fantasia Sevillana op. 29 di Joaquín Turina e alcuni pezzi caratteristici di Federico Moreno Torroba, come Madroños, Nocturno, Burgalesa, Albada, Los Mayos, Romance de los Pinos, La Seguidilla. Seguiranno alcuni brani di Roland Löbner e poi Vals in re minore opera 8 numero 3, Danza Paraguaya, Sueño en la Floresta di Augustín Barrios Mangoré e Sevilla di Isaac Albéniz.



Eliot Fisk è stato allievo diretto di Andrés Segovia e ha studiato all’Università di Yale con il clavicembalista Ralph Kirkpatrick, diplomandosi nel 1976 summa cum laude e istituendo il Dipartimento di Chitarra alla Yale School of Music.



È docente presso l’Università Mozarteum di Salisburgo e il Conservatorio del New England – USA. Da più di 50 anni si esibisce nelle sale più importanti al mondo sia in recital per chitarra sola sia con partners internazionali come il chitarrista P. Peña, la flautista P. Robison, il violoncellista Y. Hanani, i violinisti G. Kremer e J. Bell e i quartetti Miro, Shanghai e Arditti e molti altri. Molti dei suoi cd sono premiati “best seller”.



Ha ampliato il repertorio chitarristico trascrivendo per chitarra opere di Bach, Scarlatti, Mozart, Haydn, Paganini, Schubert, Mendelssohn, Granados, Albeniz ed è dedicatario di opere di compositori di fama internazionale quali L. Berio, L. Balada, R. Beaser, N. Maw, G. Rochberg e K. Schwertsik tra altri.



È fondatore e direttore artistico del Boston Guitar Fest e della Eliot Fisk Guitar Academy (online). Ha ricevuto dal Re di Spagna la “Cruz di Isabel la Catolica” per i servigi resi alla musica spagnola.



Dal 2017 tiene il seminario “Cinque secoli di chitarra” presso l’Accademia Chigiana di Siena.



Info e prenotazioni: Accademia Chigiana 3339385543 05772209