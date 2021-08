Sovicille: il Comune assegna il Premio San Lorenzo alla Confraternita Misericordia

Assegnato anche quest’anno dal Comune di Sovicille il Premio San Lorenzo, nel corso della cerimonia che si è svolta in piazza Marconi, martedì 10 agosto, in occasione dei festeggiamenti per la Festa del Patrono.Il Premio San Lorenzo è un riconoscimento che ogni anno il Comune assegna a cittadini, singoli o associati, che si sono distinti per azioni e iniziative positive a servizio della comunità.Dopo i riconoscimenti assegnati negli anni a varie realtà associative (negli ultimi anni, alla Pubblica Assistenza Montagnola Senese, a La Racchetta e alla Pro Loco Sovicille), quest’anno il Premio va alla Confraternita di Misericordia, per il servizio che quotidianamente offre alla popolazione e soprattutto alle persone in condizioni di bisogno, con spirito di gratuità e grande dedizione.“Il “San Lorenzo” è il più alto riconoscimento pubblico cittadino per chi fa del proprio lavoro e impegno un atto di generosità, con evidenti benefici per tutta la comunità locale - afferma il sindaco Giuseppe Gugliotti –. Sicuramente la Misericordia è in questo senso, una delle realtà più importanti che opera sul nostro territorio, che ha dimostrato di essere una presenza fondamentale, ancor di più durante l’emergenza sanitaria da Covid -19.Il riconoscimento che ogni anno consegniamo vuol essere un segno di gratitudine, seppur piccolo, alle tante persone che, con generosità, mettono a servizio degli altri il loro tempo e le loro competenze nei vari ambiti in cui si esprime il volontariato: costruttori di futuro che contribuiscono a fare ricca, solidale, coesa e bella la nostra comunità.”Il piatto consegnato è un’opera dipinta a mano dai ragazzi della cooperativa “Riuscita Sociale”.