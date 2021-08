Intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est poco dopo le 17 di ieri, mercoledì 18 agosto, per un incidente stradale che ha coinvolto una moto sulla SP73 nel territorio comunale di Sovicille.A seguito del sinistro, un uomo di 62 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in codice giallo. Sul posto anche la Misericordia di Monticiano ed i Carabinieri per procedere ai rilievi del caso.