E' andata fuori strada con l'auto ed è finita in un canale di scolo rimanendo parzialmente immersa nell'acqua.E' successo attorno alle 22 di ieri sera, lunedì 23 agosto, in strada del Padule a Sovicille. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Siena che hanno recuperato la donna per poi affidarla ai sanitari dal 118.Successivamente, la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a recuperare anche l'autovettura.