''Nice to Beat you'', concerto per Sovicille d'Estate

Sabato 28 agosto, alle 21.15, al Museo del Bosco di Orgia

Per il ciclo Sovicille d’Estate, sabato 28 agosto, alle 21 e 15, al Museo del Bosco di Orgia, si terrà il concerto “Nice to Beat you” con Vittorio Dominici (John Lennon) voce e chitarra ritmica, Gian Luca Lastraioli (Paul Mc Cartney) basso e voce, Paolo Marucelli (George Harrison) chitarra solista e voce, Pietro Curci (Ringo Starr) batteria. Una produzione di Vittorio Dominici.Il concerto prevede l’esecuzione di un programma monografico dei Beatles (periodo 1962-66), riproposto fedelmente nelle parti strumentali e vocali, composto dalle hit più conosciute e da brani “meno noti” che solitamente non trovano posto nelle scalette della maggior parte delle Beatles tribute band.Ingresso libero. Tutti gli spettacoli dell'Estate a Sovicille sono realizzati con il contributo di Banca Centro e di Acea.Info: Pro Loco di Sovicille 0577 314503 - 1523680329 1134619 info@prolocosovicille.it