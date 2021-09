Incendio a rimessa agricola a Sovicille

I vigili del fuoco del Comando di Siena sono intervenuti ieri sera attorno alle 23 in località Ficareto, nel comune di Sovicille, per l'incendio di una rimessa agricola. Nell'incendio sono rimaste coinvolte anche una vettura, un furgone e due scooter, oltre alla vegetazione circostante.L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso invece di salvaguardare altri tre mezzi che si trovavano nei pressi della rimessa, che non sono stati interessati dall'incendio, oltre ad alcune bombole di GPL che sono state prontamente raffreddate. L'intervento si è concluso intorno alle ore 2.20 di questa notte.