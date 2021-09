Un tragico incidente è accaduto attorno alle 19.45 di ieri, domenica 26 settembre, in via Grossetana a San Rocco a Pilli nel comune di Sovicille.Nello scontro tra un'autovettura e un veicolo per disabili, il conducente di quest'ultimo, un uomo di 77 anni, è deceduto nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari dell'automedica del 118.Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche la Misericordia di Siena ed i Carabinieri.