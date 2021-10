''Sovicille delle Meraviglie'' sabato 16 e domenica 17 ottobre Sovicille svela i suoi tesori artistici e naturali

Torna l'edizione autunnale di Sovicille delle Meraviglie, l'iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Sovicille per far conoscere a turisti e residenti le tante meraviglie del territorio situato nel cuore della Val di Merse dove arte, cultura, natura, unite al buon cibo, si fondono in un connubio unico e armonioso.Quello di Sovicille è un territorio a misura d’uomo, con uliveti interrotti da vigneti che degradano in campi dalle colture diverse, circondato dai boschi rigogliosi della Montagnola senese. In questa terra adatta alla corsa e al perdersi in bicicletta, il tema della sostenibilità è molto sentito.Sabato 16 e domenica 17 ottobre si potranno ammirare pievi, cantine, giardini e parchi di ville e castelli, aperti al pubblico per l'occasione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei proprietari che aderiscono all'iniziativa.Saranno aperti tra gli altri: il giardino della Villa di Cetinale, il giardino del castello di Celsa, il parco di villa Lechner a Sovicille, a Toiano saranno visitabili il parco e la cantina del castello del Poggiarello e il parco della Villa De Vecchi Chigi , le Pievi di Ponte allo Spino, di Pernina, Molli dall’esterno e la Canonica, il castello di Montarrenti grazie al CAI di Siena e agli Astrofili senesi, il mulino di Palazzo a Merse, il Museo del Bosco a Orgia, la Villa di Ucciano a San Rocco a Pilli, sede sportiva del Tuscany Camp. Il chiostro di Torri, gioiello medievale di inestimabile valore artistico e architettonico, sarà interamente visibile solo dall’ingresso, senza potervi accedere per lavori di manutenzione.Alla necropoli etrusca di Malignano l’archeologo Diego Vichi guiderà i visitatori alla scoperta dei nostri antichi progenitori etruschi.La Vetus oltre alla propria esposizione di terrecotte e ceramiche, ospita all’aperto la mostra artistica “Donne in Cammino” opere di Alberto Inglesi.Tanti gli eventi e le attività che accompagneranno la due giorni: visite guidate, degustazioni, conferenze sul territorio e la sua storia, presentazioni di libri.l programma completo con l’elenco dei luoghi, orari e descrizioni, è consultabile su www.prolocosovicille.it e sulle pagine fb: Pro loco Sovicille, Comune di Sovicille. Per info tel. 0577 314503 o info@prolocosovicille.it Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid 19.