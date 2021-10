Giovani, a Sovicille lo spazio dove immaginano e costruiscono il loro futuro

A gestirlo è la coop Pangea nell'ambito del progetto Diritto di Transito

Un luogo dove i giovani possono incontrarsi, partecipare ad attività, divertirsi e imparare, proporre idee. É lo Spazio Immaginazione Giovanile 4.0 che inaugura ufficialmente sabato 23 ottobre, in Strada Grossetana 84 a San Rocco a Pilli nel Comune di Sovicille.A gestirlo è la cooperativa sociale Pangea di Siena, in collaborazione con il Comune di Sovicille e la Società della Salute Senese, nel contesto del progetto “Diritto di transito” promosso dal consorzio Arché di Siena e selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.Lo spazio è un luogo dove studiare, ma anche un posto dove i ragazzi si ritrovano, ascoltano musica, stanno insieme e seguono attività, come laboratori di educazione stradale, educazione ambientale, doposcuola, uscite ludico-didattiche e progetti d'inclusione.Ma qui i giovani propongono anche idee: il laboratorio di educazione stradale “On the road”, propedeutico al conseguimento della patente B, per esempio, è nato dopo avere constatato la voglia e la necessità di alcuni ragazzi tra i 16 e i 17 anni, di nazionalità straniera, di avvicinarsi al mondo dei motori, di imparare le regole e la terminologia stradale in vista di una futura iscrizione ai corsi ufficiali di scuola guida.“La recente emergenza sanitaria da Covid 19 oltre ai danni in termini di perdite umane e di tanti malati ha portato anche altre ferite sociali, soprattutto negli adolescenti - spiega Giulia Petrucci referente progetto "Diritto di transito" della coop Pangea -. Alcuni parlano di oltre duecentomila ragazzi che hanno abbandonato la scuola. In realtà non ci sono dati certi, ma quello che è sicuro è che la Didattica a Distanza ha provocato un forte aumento della dispersione scolastica e un abbassamento del rendimento. E' per questo che da aprile ad oggi gli operatori del centro hanno raccolto il bisogno di famiglie e insegnanti e organizzato quindi un'attività di doposcuola e supporto compiti avvalendosi anche dell'aiuto di diversi volontari, nell'ottica di coinvolgere l'intera comunità nella sana crescita dei giovani. Noi proviamo a ripartire dall'ascolto, dalla presenza come adulti e come punti di riferimento, dalle relazioni: i ragazzi sono il nostro migliore investimento sul futuro.”“Questo è uno spazio educativo in cui i nostri ragazzi sono, da una parte, sostenuti e incoraggiati nel percorso di scoperta di sé e dei propri talenti e, dall’altra, sono facilitati nel coltivare relazioni più solide, stabili, fruttuose - afferma il sindaco di Sovicille e presidente della Società della Salute Senese Giuseppe Gugliotti -. Sono i luoghi come questi - quelli che sostengono, danno opportunità, aiutano a comprendere e a comprendersi - che accompagnano davvero in una crescita armonica e serena i nostri ragazzi”.Sabato 23 ottobre, dalle 15.30, ci sarà l'ufficiale inaugurazione dello spazio, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni partner, degli operatori di Pangea e dei ragazzi. Per l'occasione, in seguito ad un'indagine sui gusti degli adolescenti condotta durante l'attività di educativa di strada, è stato invitato un giovane artista hip hop locale, “El Waucho italiano” che coordinerà i giovani in alcune performance open mic e in una freestyle batlle in cui i ragazzi saranno i protagonisti.Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org