Sovicille, il Consiglio comunale di lunedì 25 ottobre

Nel corso della sua ultima seduta, tenutasi ieri, lunedì 25 ottobre, il Consiglio comunale di Sovicille ha proceduto all’approvazione di alcuni atti significativi fra i quali, in particolare, le modifiche ed integrazioni al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno e l’aggiornamento dei prezzi del corrispettivo per la trasformazione delle aree da diritto di superficie a diritto di proprietà e la rimozione dei vincoli rivenienti dalle convenzioni sulle aree PEEP.Riguardo al Regolamento sull’Imposta di Soggiorno, fra le modifiche di maggior rilievo, sono stati introdotti, nel novero delle strutture assoggettate a imposta – riprendendo la legge regionale toscana - anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico e affitto turistico; è stata contemplata la possibilità per il Comune di stipulare convenzioni con i gestori di portali telematici per l’applicazione dell’imposta; è stato esteso all’intero anno il periodo di vigenza con versamenti trimestrali e dichiarazioni mensili da effettuare sull’applicativo messo a disposizione dal Comune.In merito all’aggiornamento del corrispettivo di trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà delle aree a suo tempo cedute dal Comune per l’edificazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, il Consiglio ha deliberato di rivedere la modalità di calcolo sulla base delle indicazioni contenute nel Decreto dello scorso anno, con un massimo applicabile, comunque, di 5.000 euro secondo quanto stabilito dalla legge in base alla metratura degli alloggi presenti nel territorio comunale.