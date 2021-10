Sovicille, valorizzazione dei borghi storici: un convegno a Torri per inaugurare la nuova piazza riqualificata

Venerdì 29 ottobre, alle ore 15 e 30, nella frazione di Torri, sarà inaugurata la piazza via Maestro Ristoro da Torri, dopo i lavori realizzati dal Comune di Sovicille, nell’ambito della più ampia riqualificazione del borgo che interesserà anche la piazza principale. Nell’occasione è stato organizzato il convegno dal titolo “Abitare la città medievale, interventi di recupero e valorizzazione del borgo di Torri” che si svolgerà nella chiesa della Santissima Trinità e Santa Mustiola.“Cogliamo l’occasione dell’inaugurazione della piazza per presentare il progetto complessivo di riqualificazione del borgo – afferma il sindaco Giuseppe Gugliotti – che il Comune sta portando avanti con il finanziamento di 200 mila euro della Regione, ottenuto dalla partecipazione al bando Città Murata. Il convegno, organizzato dal Comune, in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Firenze, l’ordine degli Architetti di Siena, l’associazione Il Busso e la pro loco, parte dall’esperienza di Torri, per ragionare sul recupero dei contesti dei borghi medievali, con una riflessione sulle modalità con le quali intervenire in questi centri di grande pregio e valore storico, che sono particolarmente delicati. Il convegno prenderà avvio da un inquadramento storico, infatti, con il professor Andrea Barlucchi, parleremo dei 950 anni di storia di Torri e di come proteggere, recuperare e valorizzare questo straordinario patrimonio architettonico e urbano, senza mai dimenticare di quanto sia importante che gli spazi pubblici siano vissuti e fruibili.”“Il progetto di riqualificazione di Torri portato avanti dal Comune di Sovicille – conclude il sindaco Gugliotti – è anche un esempio positivo di partecipazione e condivisione per ragionare insieme ai cittadini sul futuro dei nostri centri abitati: la riqualificazione delle due piazze nasce, infatti, sulla base di un'idea progettuale emersa nel corso dell'esperienza del bilancio partecipato 2018-2019.”Il convegno apre con i saluti del sindaco Giuseppe Gugliotti, del presidente dell’Ordine degli Architetti di Siena Nicola Valente, e del presidente dell’associazione Il Busso Barbara Sornicola. Seguono i seguenti interventi: “Torri dal 1070 al 2020: 950 anni di storia” a cura di Andrea Barlucchi; “Torri progetto pilota in una visione di rigenerazione integrata degli spazi pubblici” a cura di Valeria Lingua; “Il rilievo dei piccoli borghi: un patrimonio culturale dal recuperare” a cura di Barbara Aterini; “Dalla memoria al progetto, il recupero degli spazi pubblici di Torri.” a cura di Corridori, Francesconi e Luzzi; “Abitare la Città Medievale”, tesi di Laurea in Architettura – Milo Agnorelli; “L’antico genera progetto” a cura di Francesco Valerio Collotti. Eventi: esposizione del progetto di recupere delle piazze e degli spazi pubblici di Torri; mostra degli elaborati delle tesi “Abitare la città medievale”; presentazione del laboratorio di progettazione dell’architettura V e mostra dei modelli di studio.