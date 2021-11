Lunedì 15 novembre: modifiche al servizio di raccolta dei rifiuti a Siena e Sovicille in occasione della visita del Presidente della Repubblica

Rimosse e spostate alcune postazioni di raccolta

Lunedì prossimo, 15 novembre, in occasione della visita del Presidente della Repubblica alla cerimonia di inaugurazione per il 781° anno accademico dell’Università degli Studi di Siena, Sei Toscana adotterà alcune modifiche al servizio di raccolta rifiuti nei comuni di Siena e Sovicille, secondo quanto previsto dalle direttive della Questura.Nello specifico, nella giornata di lunedì 15 novembre, nel centro storico di Siena, non sarà effettuata la raccolta porta a porta nelle vie interessate dal percorso del corteo presidenziale: ingresso Porta Ovile, via Vallerozzi, via degli Orti, via del Comune, via dei Rossi, piazza san Francesco, via Abbadia, via della Stufa Secca e via Garibaldi. La raccolta porta a porta non sarà effettuata nel comune di Sovicille.Inoltre, sempre nella giornata di lunedì 15 novembre, per ragioni attinenti all’ordine e la sicurezza pubblica, le postazioni di raccolta presenti lungo il percorso interessato dal passaggio del corteo presidenziale saranno rimosse e/o spostate. Saranno posizionati dei cartelli informativi che indicheranno le postazioni più vicine dove sarà possibile conferire i propri rifiuti.Anche i cestini presenti lungo il percorso del corteo presidenziale saranno temporaneamente non utilizzabili dall’utenza.Nello specifico, resteranno interdetti all’utilizzo i cestini e saranno rimosse e\o spostate le postazioni site in: Strada dell’aeroporto di Ampugnano, S.P. 105, via Grossetana, abitato di San Rocco a Pilli, rotonda ingresso S.S. 223, S.S. 223, ingresso Tangenziale ovest, uscita Siena Nord, rotonda Siena Nord, viale Giovanni Paolo II, via Lombardi, rotatoria viale Bracci, ponte Caduti sul lavoro, viale Sardegna, via Simone Martini, ingresso Porta Ovile, via Vallerozzi, piazza d’OviIe, via degli Orti, via del Comune, via dei Rossi, ingresso piazza San Francesco, via dell’Abbadia, via della Stufa secca, via Garibaldi, via Mazzini, via Caduti sul lavoro, via Lombardi fino alla rotatoria Bandinelli, ponte Bandinelli, viale Sclavo, via Fiorentina, via Quinto Settano, strada Petriccio e Belguardo, via Colombini, via Bernardo Tolomei, via Raimondo da Capua, via Luciano Bianchi, ingresso tangenziale Acqua Calda, ingresso SS.23, via del Poggio, via del Castruccio.A partire da lunedì sera, al termine della visita del Presidente della Repubblica, inizieranno le operazioni di riposizionamento delle postazioni di raccolta.Confidando nella collaborazione dei cittadini e delle attività, Sei Toscana raccomanda di rispettare le modalità di conferimento indicate.