Alfredo Camozzi (Sinistra per Sovicille) interviene sul voto contrario al bilancio 2018

"La lettura del commento del Sindaco di Sovicille sul bilancio 2018 mi spinge alle seguenti riflessioni". Così un intervento di Alfredo Camozzi di Sinistra per Sovicille."a) La convocazione del Consiglio comunale del 29 è stata possibile grazie alla responsabilità istituzionale dimostrata dai gruppi di minoranza che hanno deciso di parteciparvi nonostante che l’amministrazione comunale non avesse rispettato i tempi previsti dal regolamento di contabilità.b) Il bilancio 2018, per ammissione dello stesso Sindaco, sarà oggetto a breve di variazioni. Infatti si tratta di un atto poco diverso dal bilancio precedente in quanto preparato al fine di approvarlo entro la fine dell’anno per potere partecipare alle possibilità più favorevoli ai comuni previste dal bilancio dello Stato. Quindi un documento solo formalmente previsionale, dal momento che il bilancio vero sarà costruito nel tempo. Sottolineo che tale comportamento svilisce la elaborazione stessa del bilancio che al contrario dovrebbe essere occasione di approfondimento dei bisogni reali della cittadinanza.c) Troviamo nel DUP e nel programma delle opere per il 2018 le stesse opere che si sarebbero dovute avviare o realizzare già nel 2017, in alcuni casi programmate da tempo. Tali sono gli interventi per depuratore e fognatura di Brenna, la rimozione del pavimento della scuola media, la sistemazione del cimitero di Pilli. Non vorremmo trovarci al prossimo bilancio con ulteriori rinvii.d) E’ vero, e ne siamo contenti, che e stato finanziato un tratto di via del Castruccio e si è ottenuto un finanziamento consistente per la strada di Carpineto( l’annuncio è stato dato durante il Consiglio Comunale del 29 dicembre, quindi ancora non è a bilancio), ma si tratta di opere da tempo richieste dalla popolazione e oggetto ancora di progettazione.e) Varie opere “minori” sono state a loro volta o non realizzate, o non terminate, o rinviate al 2018. Tra esse ancora la Tinaia, prossima alla conclusione (si tratta di un’opera avviata dalla precedente amministrazione Masi), il marciapiede delle “mandrie”, la sostituzione degli infissi nella scuola media, per citarne solo alcune.f) Per fare in modo che l’avanzo di amministrazione non andasse ad incrementare ancora di più il fondo di oltre 7 milioni di euro depositato in Banca d’Italia ( derivato dagli avanzi di amministrazione, ovvero soldi non spesi dalla precedente e dall’attuale amministrazione, indisponibile a causa delle norme vigenti del cosiddetto patto di stabilità) sono state apportate variazioni di bilancio consistenti. Circa 140.000 euro sono stati attribuiti all’Unione dei Comuni per progettazione e manutenzione delle strade comunali senza che ancora sia definita la priorità degli interventi da fare, nonostante che da tempo sia stata da noi sollecitata la riunione dell’apposita commissione consiliare.g) Ancora non si sa quando il Piano Operativo sarà adottato nonostante che sia lo strumento attuativo del Piano Strategico adottato ben DIECI ANNI fa. Per entrambi i Piani sono stati spesi ben 500.000 euro.h) Infine, nonostante le dichiarazioni del Sindaco, le tariffe della mensa scolastica e del trasporto scolastico restano le più alte se confrontate con quelle attivate nel comuni limitrofi. Anche a questo si deve se quest’anno scolastico ben 199 bambini residenti nel Comune di Sovicille non frequentano le scuole del territorio.i) Resta invariato l’orientamento dell’indirizzo “turistico” e “culturale” assai paesano e in larga parte delegato alla pro loco.Queste e altre sono le motivazioni che ci hanno portato a votare contro il bilancio 2018 ed il DUP 2018/2020".