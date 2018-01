Il Comune di Sovicille celebra il Giorno della Memoria

Come ogni anno, il Comune di Sovicille celebrerà il Giorno della Memoria sabato 27 gennaio alle ore 16 presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con un incontro aperto alla cittadinanza, organizzato insieme con la Consulta comunale dei Giovani.Dopo il saluto del sindaco, Giuseppe Gugliotti, interverranno il professor Achille Mirizio, storico, e Caterina Mugnai, Presidente della stessa Consulta. Al termine del dibattito animato dai giovani, che seguirà gli interventi introduttivi sarà letta una testimonianza del Rabbino di Siena, Crescenzo Piattelli.“Tenere vivi nella nostra mente gli orrori di quegli anni atroci; non lasciare che il tempo affievolisca il ricordo. E’ questo - puntualizza il sindaco Giuseppe Gugliotti - l’imperativo che la Giornata della Memoria ci consegna perché si consolidi in ciascuno di noi una coscienza vigile, attenta a scorgere e a bloccare sul nascere ogni rigurgito di razzismo, ogni forma di discriminazione e di violenza. Lo spirito di accoglienza e di condivisione solidale, l’attenzione alle esigenze e ai diritti di tutti è ciò che salverà il mondo. Ringrazio la Consigliera comunale Sofia Stylianou per aver suggerito di onorare questo giorno con i giovani: è insieme con loro che questo percorso di consapevolezza assume più che mai senso.”