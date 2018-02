Sovicille pronto a partire con il porta a porta: giovedì 15 febbraio incontro pubblico a Volte Basse

Il servizio sarà attivato a Sovicille, San Rocco a Pilli, Rosia, Volte Basse, La Macchia e Pian dei Mori. Prevista anche una riorganizzazione della raccolta differenziata nel restante territorio comunaleTutto pronto per l’avvio del porta a porta nel comune di Sovicille. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana, insieme a Ato Toscana Sud, hanno lavorato per attivare la raccolta domiciliare in paese e nelle frazioni di San Rocco a Pilli, Rosia, Volte Basse, La Macchia e Pian dei Mori, coinvolgendo circa tremilacinquecento utenze.Dopo gli incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi, giovedì 15 febbraio alle 21 è in programma un incontro pubblico al Circolo Arci di Volte Basse. All’incontro saranno presenti i tecnici di Sei Toscana e gli amministratori locali che illustreranno le nuove modalità di raccolta e risponderanno a tutte le domande dei presenti.Sta proseguendo intanto la consegna casa per casa del kit per differenziare composto da sacchi e mastelli di diverso colore a seconda della tipologia di rifiuto da conferire (sacchi di carta per la raccolta di carta e cartone; sacchi di colore verde per la raccolta di vetro, alluminio, plastica e tetrapak; mastello grigio per la raccolta del rifiuto indifferenziato) e dal materiale informativo riportante il calendario con i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti e tutte le indicazioni utili a fare una corretta raccolta differenziata. Qualora gli utenti non siano stati trovati in casa al momento della consegna, è stato lasciato un avviso nella cassetta della posta con indicate le modalità di ritiro a disposizione dei cittadini che potranno ritirare il materiale presso il punto di riconsegna alla stazione ecologica in località San Giusto il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 12,30.Prosegue in questi giorni anche il posizionamento dei contenitori di prossimità per la raccolta differenziata che saranno a servizio degli utenti residenti nelle zone comunali dove non è prevista l’attivazione della raccolta porta a porta.Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde di Sei Toscana – 800 127 484 – o visitare il sito internet www.seitoscana.it