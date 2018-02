Pier Carlo Padoan, a Sovicille con il suo tour elettorale

Pier Carlo Padoan, candidato all’uninominale nel Collegio di Siena per il Centro-Sinistra, nel suo tour elettorale, fa tappa a Sovicille."Sabato 17 febbraio alle ore 18 presso il Circolo ARCI di Sovicille l’economista incontrerà gli elettori dell’area della Val di Merse al fine di illustrare le proposte che il Partito Democratico avanza al paese per consolidare la ripresa in atto e proseguire nel programma di riforme avviate negli anni scorsi. Padoan parlerà di lavoro, di interventi a sostegno delle persone e famiglie in difficoltà, di banche, di sicurezza, di cultura, di migranti: tutti temi sui quali i governi a guida P.D. hanno conseguito risultati importanti nel passato quinquiennio.L’occasione sarà importante per confrontarsi e ragionare anche sulle prospettive della zona della Val di Merse, un’area che vanta prospettive e potenzialità importanti e che ha necessità di essere ulteriormente sostenuta e accompagnata in un percorso di sviluppo già segnato da traguardi significativi".