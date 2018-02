Il tour Sanità del Movimento 5 Stelle fa tappa a Sovicille

Il tour di presentazione del programma M5S dedicato alla Sanità toccherà Sovicille nella Sala dell'ex Circolo Filarmonica, ora bar la Piazzetta, a San Rocco a Pilli alle ore 21,30 di domenica 18 febbraio.L'incontro avrà come relatore principale Andrea Quartini, consigliere regionale M5S in Commissione Sanità, e interverranno i candidati M5S del collegio uninominale e plurinominale di Siena."A quarant'anni dall'approvazione della miglior riforma sanitaria del mondo, che riconosceva il diritto alla salute come diritto fondamentale e incomprimibile dell'uomo, oggi stiamo assistendo ad uno smantellamento intollerabile del servizio sanitario pubblico, minacciato da un definanziamento senza precedenti, con tagli inauditi di personale e servizi. Le conseguenze per il cittadino sono tangibili: liste d'attesa sempre più lunghe, ticket sempre più esosi, pronto soccorso sempre più ingolfati, carenza di posti letto negli ospedali, medicina del territorio inadeguata. Il MoVimento 5 Stelle intende porre rimedio a questo sfacelo, con proposte serie e convincenti. Il tour sanità descriverà il progetto coerente che intendiamo attuare se italiane e italiani ci manderanno al Governo del paese" così Andrea Quartini, ad introdurre gli eventi.