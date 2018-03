Sovicille, il sindaco Gugliotti interviene sul servizio raccolta rifiuti porta a porta

Ormai ci siamo: avrà inizio lunedì 5 marzo il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel comune di Sovicille. Il primo giorno (lunedì) è previsto il ritiro delle carta, secondo il calendario consegnato alle utenze interessate insieme al kit per la raccolta. Il sacco della carta, differenziata dagli altri rifiuti, dovrà essere esposto entro le 13.00 per consentire agli operatori di SEI Toscana il ritiro nelle ore successive. Dopo l’intensa attività di incontri pubblici condotta dall’amministrazione comunale e dai tecnici di SEI Toscana - l’ultimo venerdì 2 marzo al circolo di Ancaiano alle ore 21 - tutto è pronto per dare il via a questa nuova fase che si apre all’insegna della sensibilità ambientale e della collaborazione di tutti i cittadini.“La straordinaria partecipazione agli incontri informativi ci lascia ben sperare nella condivisione di questo progetto da parte di tutta la comunità - afferma Giovanna Poma, Assessore all’Ambiente. E’ una sfida di civiltà che ci sentiamo di raccogliere con ottimismo, per il bene del nostro territorio e del nostro ambiente. Sono giorni di intenso lavoro, in cui insieme al gestore SEI Toscana e al nostro Ufficio Tecnico Comunale siamo impegnati a monitorare il servizio affinché sia il più possibile adeguato alle esigenze del territorio. Ricordiamo infatti che la raccolta porta a porta propriamente detta è attivata nei centri abitati di Sovicille, San Rocco a Pilli, Rosia, Volte Basse, La Macchia e Pian dei Mori, mentre per le altre frazioni è previsto il servizio con bidoncino di prossimità.”“Stiamo compiendo un significativo passo avanti, atteso da anni – sottolinea il Sindaco Giuseppe Gugliotti – che richiederà, necessariamente, un tempo di assestamento. Quello che mi sento di chiedere a tutti è di avere pazienza: nei primi mesi dovremo affrontare le difficoltà tipiche di ogni cambiamento; sono, però, anche convinto che con la calma e la collaborazione costruttiva di tutti raggiungeremo traguardi importanti”.E’ ancora in corso intanto la consegna casa per casa del kit per differenziare composto da sacchi e mastelli di diverso colore a seconda della tipologia di rifiuto da conferire (sacchi di carta per la raccolta di carta e cartone; sacchi di colore verde per la raccolta di vetro, alluminio, plastica e tetrapak; mastello grigio per la raccolta del rifiuto indifferenziato) e dal materiale informativo riportante il calendario con i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti e tutte le indicazioni utili a fare una corretta raccolta differenziata. Qualora gli utenti non siano stati trovati in casa al momento della consegna, viene lasciato un avviso nella cassetta della posta con il quale è possibile ritirare la dotazione presso il punto di consegna alla stazione ecologica in località San Giusto il lunedì dalle 14 alle 17, il mercoledì e il sabato dalle 8 alle 12,30.Anche per consentire il completamento dell’attività di consegna, in questa primissima fase, i cassonetti stradali continueranno ad esser presenti nei centri maggiormente abitati. Trascorso il primo periodo di avvio, i rifiuti dovranno essere conferiti secondo le modalità comunicate: lunedì carta (sacco di carta), mercoledì multimateriale (sacco verde), venerdì indifferenziato (mastello grigio). Per l’organico rimarranno i bidoncini stradali con coperchio marrone che progressivamente sostituiranno i cassonetti.Per informazioni e segnalazioni è attivo il numero verde 800.127484, oltrechè il sito: www.seitoscana.it , sul quale è reperibile anche un utile “dizionario dei rifiuti”. Delucidazioni potranno inoltre essere richieste anche all’Ufficio Tecnico del Comune di Sovicille.