Visite al Castello di Celsa in calendario per il mese di aprile 2018

Proseguiranno per tutto il mese di aprile 2018 le visite al Castello di Celsa.Sarà pertanto possibile effettuare la propria prenotazione per le seguenti giornate:- giovedì 5 aprile ore 9:30;- sabato 14 aprile ore 9:30;- giovedì 19 aprile ore 9:30;- giovedì 26 aprile ore 9:30.Il Castello di Celsa si erge e domina i boschi della Montagnola Senese, posto straordinario e di rara bellezza che riporta ai tempi antichi, di particolare pregio il parco ed il giardino all’italiana che mostrano uno stile unico nel loro genere.I visitatori dovranno prenotarsi almeno tre giorni prima il giorno della visita prescelto al seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o al numero telefonico 0577-049266.Ogni visita sarà effettuata con un numero massimo di trenta visitatori e minimo di dieci.I visitatori dovranno trovarsi al cancello del Castello entro le ore 9:30, la visita è assistita da guida specializzata con possibilità di traduzione ed è a titolo gratuito.