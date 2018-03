Comune di Sovicille, ridotta la Tari: l'intervento del sindaco Gugliotti

Il Consiglio Comunale di Sovicille, nella sua ultima seduta, ha approvato le tariffe TARI per l’anno 2018, apportando una riduzione media nell’ordine del 5% per le utenze domestiche – le famiglie – e del 3,5% per le utenze non domestiche. La diminuzione è legata sia al contenimento dei costi generata dal passaggio al metodo di raccolta “porta a porta”, sia all’ampliamento della base imponibile conseguente all’attività di accertamento dell’evasione e dell’elusione, avviata due anni fa dall’Amministrazione Comunale che ha portato al recupero di oltre 100.000 €. La stessa delibera del Consiglio conferma, anche per l’anno in corso, i contributi concessi dal Comune alle attività produttive e alle famiglie con ISEE più basso.“Anche quest’anno – dichiara Giuseppe Gugliotti, Sindaco di Sovicille – prosegue il trend di ribasso della tariffa che ha caratterizzato gli ultimi anni. Dobbiamo fare ancora di più e stiamo lavorando in questa direzione, anche tramite il passaggio al nuovo metodo di raccolta. Particolarmente importante – prosegue Gugliotti – anche la conferma del contributo dell’Amministrazione nei confronti delle utenze non domestiche e delle famiglie. A quest’ultimo proposito, è da sottolineare che per la prima volta, da un paio d’anni, nel nostro comune sono state ampliate le agevolazioni agli ISEE più bassi fino al completo rimborso della tariffa pagata”.“L'atto assunto oggi – aggiunge Giovanna Poma, Assessore all’Ambiente - è la testimonianza di un costante impegno di questa amministrazione alla riduzione della tariffa e all'attenzione ad una più puntuale ripartizione dei costi fra le utenze. Siamo confidenti che le azioni poste in campo sul porta a porta possano condurre, dal prossimo anno ad ulteriori sgravi economici. L'avvio dal 2019 della sperimentazione sulla tariffazione puntuale rappresenterà inoltre una nuova frontiera di equità sociale allineando il pagamento alle buone pratiche di conferimento”.