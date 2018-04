Arci Siena: serata alla scoperta del cielo dal Castello di Montarrenti

Appuntamento sabato 21 aprile dalle ore 21.30, con presentazione del progetto VolontaRadio

Una serata con il naso all’insù per scoprire la Luna, Giove e le stelle di primavera sotto la guida esperta dei volontari dell'Unione Astrofili Senesi. L’appuntamento è per sabato 21 aprile al Castello di Montarrenti, a partire dalle ore 21.30, con l’iniziativa promossa da Arcisolidarietà Siena.Nel corso della serata, aperta al pubblico con ingresso libero, sarà presentato anche “VolontaRadio”, progetto di promozione del volontariato che punta a coinvolgere i giovani attraverso la web radio nella creazione di un podcast dedicato alle realtà che operano nel Terzo Settore. Il progetto, sostenuto da Arcisolidarietà Siena in collaborazione con Unione Astrofili Senesi e AVIS provinciale Siena, è realizzato a valere sul Bando Il volontariato per la comunità 2017 del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.Per informazioni sulla serata, è possibile contattare il numero 347-6527389, consultare il sito www.radiolabo.it oppure scrivere all’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .