Bella spedizione dei Runners Mens Sana sul lago Maggiore

Undici atleti biancoverdi presenti alla corsa giunta all’ottava edizione

Numerosa e proficua spedizione della sezione Runners – Tenuta di Bibbiano della Polisportiva Mens Sana 1871, che ha partecipato, domenica 3 novembre, all’ottava edizione della Lago Maggiore Marathon. Undici gli atleti biancoverdi che si sono cimentati su più distanze (33, 21 e 10 km). Ilaria Trambusti e Alessandro Chiari hanno percorso i 33 km della loro gara in 4 ore e 2’, chiudendo dunque positivamente una corsa impegnativa. Ottime prestazioni sui 21 km per Andrea Zombardo (1 ora, 24’ e 45’’), Luca Moraschini (1ora 32’ e 32’’), Marco Costantini (1 ora 41’ e 48’’), Maurizio Perego (1 ora 48’ e 57’’), Mauro Franceschini (1 ora 53’ e 29’’) e Giulia Zigon (2 ore 06’ 20’’). Bene sui dieci chilometri Pietro Giannitti (41’ e 55’’), Riccardo Callaioli (49’ e 38’’) e Vittoria Moggi (56’ 06’’).“Una bella spedizione – commenta il direttore di sezione Pietro Giannitti – che è stata anche l’occasione per una bella gita sociale del gruppo. Il percorso delle gare è spettacolare anche se non semplice, oltretutto le difficoltà sono aumentate per il maltempo. Abbiamo ottenuto però buoni risultati e siamo soddisfatti. La nostra attività continua con le gare invernali e in vista della nuova stagione, anche se in realtà i Runners non si fermano mai. La nostra sezione è sempre attiva anche con gli allenamenti settimanali. Stiamo inoltre pensando all’organizzazione di nuove gare ed eventi per il 2020”.