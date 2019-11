Coppa Italia di serie B, netta vittoria per il Siena Hockey contro il Follonica B

SIENA HOCKEY-FOLLONICA HOCKEY B 8-4 (3-1)

Si impone anche più nettamente di quanto dica il punteggio finale di 8-4 il Siena Hockey nella sfida contro il Follonica B dell’ex Riccardo Salvadori nella partita valevole per l’ultimo turno di andata del girone di qualificazione della Coppa Italia di serie B.Occorrono pochi minuti per gli uomini di Achilli per prendere in mano le redini della partita: al 5’ il Siena è in vantaggio con Nerozzi che si libera in mezzo alla difesa ospite per insaccare il gol dell’1-0, bissato da Lorenzini 4 minuti più tardi a conclusione di un contropiede a due con Achilli. Al 15’ il Siena allunga ulteriormente: fallo grave ai danni di Lazzeri commesso da Montauti che finisce in panca puniti mentre Achilli trasforma la conseguente punizione di prima. Al 19’ primo sussulto del Follonica, fino a quel momento apparso piuttosto frastornato: ci pensa Salvadori, che si incunea nella difesa senese per realizzare il 3-1 con il quale si chiude il primo tempo.Nella ripresa sembra quasi che gli ospiti siano rimasti con la testa negli spogliatoi ed il Siena cinicamente ne approfitta per segnare in rapida successione 5 reti nei primi 5 minuti ad opera, nell’ordine, di Nerozzi al 1’ ed al 2’ , Lorenzini al 3’ ed al 5’ e 30’’ più tardi Achilli chiude definitivamente la partita realizzando l’ottava rete dei suoi. La partita di fatto si chiude qui. L’allenatore dei senesi ne approfitta dando spazio a tutta la rosa a sua disposizione anche se un po’ la manovra ne risente e gli ospiti trovano il modo di rendere più accettabile il passivo. Al 7’ l’arbitro Trevisan pesca in fallo grave Bigliazzi, ma la punizione di prima affidata a Salvadori termina a lato ed i due minuti di inferiorità trascorrono senza danni per il Siena. Al 12’ in Follonica accorcia con una precisa conclusione sotto l’incrocio dei pali di Salvadori ed al 15’ è la volta di Rondelli che chiude a bersaglio una azione di contropiede. Nuova occasione al 16’ per gli ospiti: fallo grave di Tiezzi e stavolta Salvadori realizza la punizione di prima con un tiro rasoterra. Il ritmo rimane piuttosto blando con le difese di ambo le parti che chiudono ogni varco. Ultima occasione da gol per il Follonica all’ultimo minuto, quando il Siena raggiunge il decimo fallo di squadra, ma la conclusione di Mariotti viene neutralizzata da Sassetti e la partita si chiude con il Siena vittorioso per 8-4.Al termine del girone di andata la classifica vede al comando un terzetto composto da Siena, Follonica A e Castiglione a 9 punti, seguite dal Grosseto a 3 e dal Follonica B ancora al palo: tutto ancora da decidere quindi in funzione del passaggio al turno successivo e, per quanto concerne il cammino del Siena, saranno decisivi i prossimi due turni, in trasferta domenica prossima contro il Follonica A ed in casa contro il Castiglione.: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Tiezzi, Nerozzi, Paglicci, Lazzeri, Giamello, Bigliazzi, Mariotti. All.: Achilli: Fillini, Montauti, Pocci, Salvadori, Mariotti J., Niccolai, Mariotti E., Rondelli. All.: BellanArbitro: Trevisan di ViareggioMarcatori: 5’ Nerozzi, 9’ Lorenzini, 15’ Achilli, 19’ Salvadori. S.t.: 1’ e 2’ Nerozzi, 3’ e 5’ Lorenzini, 5’30 Achilli, 12’ Salvadori, 15’ Rondelli, 16’ Salvadori.