Mens Sana Karate al terzo posto in Toscana nella prima tappa del Gran Premio Giovanissimi

Ottimi risultati per la sezione Karate della Polisportiva Mens Sana nella prima tappa del Gran Premio Giovanissimi, che si è disputata domenica 10 novembre al palasport Estra di Arezzo. Una gara di livello regionale, dove si sono sfidati i giovani karateka di tutta la Toscana con una classifica generale combinata su quattro prove: prova libera (Kata), combattimento dimostrativo (Kumite), prova tecnica con palloncino e percorso a tempo. Per la Mens Sana Karate accompagnati dalle allenatrici Caterina Regoli e Alessandra Ceccherini hanno partecipato ben ventinove atleti divisi in tre categorie: bambini, fanciulli e ragazzi. Come sempre lo spirito è stato quello del divertirsi e dello stare in compagnia, fondamentale a quella età.Le categorie bambini e fanciulli hanno ottenuto ottimi punteggi. Francesco Becatti si è classificato al terzo posto tra le cinture bianche e gialle nella “Classe Bambini A”: Pietro Cristofani ha conquistato il secondo posto tra le cinture bianche e gialle nella “Classe Bambini B”. Nella categoria fanciulli, Simone Iazzetta si è classificato al terzo posto tra le cinture bianche e gialle, così come Azzurra Banfi tra le cinture blu e marroni. Infine la categoria ragazzi che regala sempre ottime prestazioni: è salita sale sul terzo gradino Maya Milea tra le cinture blu e marroni. La Mens Sana Karate si è collocata al terzo posto nella classifica generale delle società della Toscana.