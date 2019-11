Karate Mens Sana, ottimo risultato nel campionato italiano esordienti per Dario Papini

Federico Regoli supera il corso per Istruttore di Karate Fijlkam



Ottimo risultato per Dario Papini, atleta della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana 1871, che nei campionati italiani esordienti di karate federazione Fijlkam, specialità kumite (combattimento), disputati nello scorso week end (16 e 17 novembre) a Ostia, porta a casa un bel settimo posto su sessanta partecipanti. “Per Dario Papini nella categoria 50 kg la gara è stata molto dura e avvincente - inizia così la sintesi del maestro Antonio De Luca, come sempre al fianco degli atleti biancoverdi - nella categoria erano presenti ben 60 atleti e noi eravamo nel pool numero 2. Dario ha vinto i primi tre incontri e poi nel quarto ha incontrato un atleta molto forte (che è risultato poi il finalista della competizione) Dario era in testa nel punteggio, ma poi non è riuscito a gestire l’irruenza dell’avversario. Poi nell’incontro successivo vuoi un po’ per la stanchezza mentale e vuoi anche la per bravura dell’avversario, Dario non ce l’ha fatta ad entrare nella finale per il terzo posto. Alla fine della gara siemo settimi, su 60. È comunque un bel risultato, essere tra i primi dieci in Italia nella propria categoria, bisogna essere orgogliosi di questo risultato, non siamo primi, ma siamo nella giusta strada per diventarlo”.



Sempre a Ostia, Federico Regoli ha superato brillantemente il corso per diventare Istruttore di Karate Fijlkam: a lui i complimenti della sezione e di tutta la società biancoverde.