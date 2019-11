Il Siena Hockey sconfitto di misura in casa da Castiglione

SIENA HOCKEY-HC CASTIGLIONE 8-9 (2-4)

Esce sconfitto di misura il Siena Hockey nel derby contro il Castiglione al termine di una partita tirata e combattuta, peraltro, all’insegna della correttezza, fra due squadre che hanno dato vita ad un incontro altamente spettacolare ed all’insegna della velocità.Il risultato finale di 8-9 in favore della squadra maremmana evidenzia come nella gara chi l'ha fatta da padrone sono stati gli attacchi di entrambe le contendenti che hanno cercato a tutti i costi quella vittoria necessaria per entrambe per poter mantenere in vita le rispettive chances di accedere alla fase successiva di Coppa Italia.Sono gli ospiti a sbloccare il risultato al 6’ con Biasetti che conclude a rete una azione di contropiede e dopo un minuto il Castiglione ha la possibilità di allungare quando l’arbitro manda in panca punito Lorenzini: Sassetti para la punizione di prima affidata a Maldini, ma approfittando della superiorità numerica il Castiglione raddoppia con Cabiddu. Il Siena non ci sta e grazie ad Achilli in un minuto agguanta la parità: il giocatore-allenatore dei senesi al 9’ trasforma un rigore fischiato per un fallo di pattino in area degli ospiti ed un minuto dopo realizza il suo secondo gol beffando Astorino con azione da dietro porta. Nel finale di tempo il Castiglione allunga di nuovo con Maldini al 19’ che si libera in area della marcatura di Achilli e a due passi trafigge Sassetti ed al 20’ è la volta di Cabiddu che in azione di contropiede sigla la rete del 2-4, risultato con il quale le due squadre vanno al riposo.In avvio di ripresa il Siena accorcia: al primo minuto il Castiglione raggiunge il bonus del 10’ fallo di squadra e la conseguente punizione di prima viene trasformata dallo specialista Achilli. Ma il Castiglione torna a premere sull’acceleratore ed allunga di nuovo con Biancucci al 2’ che approfitta di un momento di scarsa reattività della difesa senese allungandosi sulla palla per insaccare il gol del 3-5. Al 6’ gli ospiti hanno una nuova opportunità: è Achilli a finire in panca puniti, ma Sassetti para la punizione di prima di Cabiddu ed i due minuti di inferiorità numerica trascorrono senza danni per il Siena. Al 9’ sono i senesi a raggiungere il bonus dei falli e stavolta Sassetti non riesce a ripetersi sul tiro di Montauti che realizza il 3-6. I padroni di casa però non hanno intenzione di mollare la presa e iniziano a rimontare. Al 12’ cartellino blu a Biancucci ed Achilli trasforma la punizione di prima, al 15’ lo stesso giocatore-allenatore subisce fallo in area e trasforma il conseguente rigore ed infine al 18’ tocca a Nerozzi ristabilire la parità concludendo a rete un contropiede a due con Lorenzini. Gli ultimi minuti vedono entrambe le squadre sbilanciate in avanti alla ricerca della vittoria. Al 19’ nuovo vantaggio del Castiglione con Cabiddu che chiude a bersaglio una azione di contropiede, cui replica un minuto più tardi ancora Achilli con una staffilata di rara potenza. Al 21’ è Biancucci a riportare in avanti i suoi, complice una nuova distrazione difensiva dei senesi ed al 23’ realizza il gol del 9-7 con un bel tiro sotto l’incrocio dei pali. Ma il Siena è sempre vivo ed accorcia nuovamente con Achilli che trasforma la punizione di prima conseguente al 15’ fallo di squadra degli ospiti. Passano 10 secondi e l’arbitro Toti pesca in fallo grave Nerozzi che termina anzitempo la sua partita: Sassetti ancora una volta è bravo a parare la punizione di prima ma il Siena ha un uomo in meno. Achilli gioca la carta del tutto per tutto, facendo uscire il suo portiere per sostituirlo con un giocatore di movimento, ma la difesa degli ospiti tiene ed il Castiglione si aggiudica i tre punti.: Sassetti, Lorenzini, Achilli, Tiezzi, Paglicci, Lazzeri, Nerozzi, Bigliazzi, Mariotti. All.: Achilli: Astorino, Biasetti, Montauti, Perfetti L., Cabiddu, Guarguaglini, Biancucci, Perfetti E., Maldini, Donnini. All.: BiancucciArbitro: Toti di SalernoMarcatori: 6’ Biasetti, 7’ Cabiddu, 9’ e 10’ Achilli, 19’ Maldini, 20’ Cabiddu. S.t.: 1’ Achilli, 2’ Biancucci, 9’ Montauti, 12’ e 15’ Achilli, 18’ Nerozzi, 19’ Cabiddu, 20’ Achilli, 21’ Biancucci, 22’ Cabiddu, 23’ Achilli