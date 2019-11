Tennis Serie A1 femminile: un CT Siena commovente ferma sul pari il fortissimo Faenza

Nei play-out di andata Grazioso e compagne chiudono addirittura i singolari in vantaggio, per poi fermarsi sul 2-2



E’ un Ct Siena commovente che termina tra gli applausi la gara di andata dei play-out di Serie A1 femminile contro il CA Faenza: una sfida difficilissima, affrontata da sfavorite, che le ragazze capitanate da Massimo Ardinghi chiudono sul punteggio di 2-2, sfiorando la vittoria e lasciando aperta la porta per la salvezza nella gara di ritorno in programma domenica prossima in Emilia Romagna.



Nell’unico campo indoor messo a disposizione dal Circolo Tennis La Racchetta a causa dell’indisponibilità a causa della pioggia del terreno di gioco outdoor di Vico Alto vanno in scena quasi dieci ore di tennis spettacolare. Il Ct Siena riesce addirittura a portarsi in vantaggio al giro di boa dei singolari, una soddisfazione e allo stesso tempo un piccolo rammarico per un risultato che sarebbe potuto essere ancora più favorevole e che avrebbe messo tanta pressione sulle spalle delle favorite faentine.



La principale eroina della giornata è Federica Grazioso: contro Alice Balducci, classificata 2.2, la viareggina mette in mostra la miglior versione di sé e, oltre ad una prestazione dall’altissimo tasso tecnico, fa emergere un cuore infinito quando si ritrova sotto nel terzo set sul 5-3 40-0 e annulla quattro match-point, prima di trionfare in una partita praticamente persa. Agnes Bukta si illude per un set, in cui mette sotto la numero 416 al mondo Camilla Scala, ma poi subisce la veemente reazione dell’avversaria (46 61 61). Ma ci pensa Chiara De Vito a far pendere nuovamente l’ago della bilancia dalla parte di Siena: all’ennesimo ottimo incontro stagionale, la “vivaista” senese sconfigge per 64 63 l’esperta Agnese Zucchini, con un passato tra le prime quattrocentesime giocatrici del pianeta. In doppio le locali annusano la possibilità di chiudere l’andata con un risultato insperato: Bukta/De Vito ci vanno vicinissime e in entrambi i parziali del doppio sfiorano il successo, ma alla fine sono Scala/Balducci ad imporsi per 75 75. A Faenza sarà durissima salvarsi, ma il Ct Siena ha dimostrato di avere le possibilità di centrare l’obiettivo.



CT SIENA – CA FAENZA 2-2

Grazioso F. (S) b. Balducci A. (F) 63 46 75

Scala C. (F) b. Bukta A.L. (S) b. 46 61 61

De Vito C. (S) b. Zucchini A. (F) 64 63

Scala/Balducci (F) b. Bukta/De Vito (S) 75 75