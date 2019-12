Coppa del Mondo under 17 per tre fiorettisti senesi

Esperienza costruttiva per Camilla Bonechi, Joseph Ceroni e Giovanni Settefonti impegnati in Francia

Trasferta francese di Coppa del Mondo under 17 di fioretto per tre atleti del Cus Siena Scherma Estra, Camilla Bonechi, Joseph Ceroni e Giovanni Settefonti. «È stata una esperienza nella realtà internazionale molto costruttiva, che a stimolato il confronto e aperto nuove amicizie», commenta il maestro Lio Bastianini che ha seguito la rappresentativa senese in terra di Cabries. Con venti italiani in pedana, la competizione ha visto sia la gara individuale sia quella a squadre.Nell’individuale femminile, 190 le ragazze al via, Camilla Bonechi ha disputato un bel girone che le ha permesso di saltare il tabellone da 256. Ma è stata eliminata in quello da 128 dalla francese Dardè, due anni più grande, classificatasi settima. Bonechi ha chiuso in 82ª posizione. In campo maschile gli atleti erano 235. Giovanni Settefonti ha collezionato 3 vittorie e 3 sconfittte nel girone ed è stato battuto poi dal francese Van De Merghel chiudendo in 141ª posizione. Joseph Ceroni, penalizzato per il girone da sei, nel tabellone da 256 ha battuto lo spagnolo Marino mentre nel tabellone da 128 ha ceduto al giapponese Hayasci, chiudendo in 99ª posizione. Nella gara a squadre Ceroni e Settefonti insieme al brianzolo Meroni, Italia 3, hanno chiuso in quarantesima posizione su 50 squadre partecipanti. In campo femminile Bonechi, schierata in Italia 1 con la spezzina Madrigali, la ternana Magni e la frascatana Di Belardini, ha chiuso in 13ª posizione. «Della trasferta alle porte di Marsiglia rimarrà una bellissima esperienza per tutti e li aiuterà a crescere nel futuro» conclude Bastianini.Campionati italiani Under 23. Fiorettisti senesi impegnati anche a Forlì per i Campionati Italiani U23. Quella romagnola è stata una gara difficile per i tre fiorettisti cussini in pedana. Maddalena Valacchi e Alessandro Lilli non vanno oltre il girone iniziale mentre Daniele Catallo si qualifica per la diretta ma ha ceduto per accedere al tabellone da “64”.A Forli era di scena anche la Spada. Betti non è riuscito a qualificarsi dopo i gironi mentre Cherubini si è fermato nel tabellone da 64 e Catallo in quello da 32. In campo femminile Francesca Cresta perde per entrare nei 64.Torneo del Sabato. Nel Torneo del Sabato di spada, prova di Imola, podio per i cussini Daniele Catallo, terzo, e Ludovico Cherubini, quarto.