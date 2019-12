Tennis Serie A2 maschile: TC Sinalunga, il match dell'anno è arrivato

Dopo il 3-3 dell’andata, contro il Tc Rungg Bolzano in palio la promozione nel campionato in Serie A1

Domenica 8 dicembre (ore 10.00, ingresso gratuito), tutto in poche ore, a giocarsi l’obiettivo principe nella partita più importante dell’anno. Il Tennis Club Sinalunga ospiterà il Tc Rungg Bolzano nella finale di ritorno dei play-off del campionato di Serie A2 maschile con in palio la promozione nel massimo campionato di Serie A1.Con ancora negli occhi le immagini della splendida rimonta sui campi alto-atesini, la compagine capitanata da Diego Alvarez e Giovanni Galuppo si prepara ad affrontare il match decisivo della stagione con grande fiducia e ottimismo. In svantaggio per 3-0 a Bolzano hanno cominciato ad annidarsi cattivi pensieri, ma la grande forza di volontà di Luca Vanni (autore di due punti importantissimi) e la voglia di riscatto in doppio dei giovani Serafini e Gigante, precedentemente sconfitti in singolare, hanno permesso di approcciare il ritorno con molta più serenità. A Bolzano è emersa tuttavia la potenza di fuoco del Tc Rungg, forte di un numero 1 di livello altissimo come lo spagnolo Mario Vilella Martinez (attuale numero 199 del mondo) e di due giovani come Winkler e Trocker, capaci di garantire alto spessore nei due singolari “bassi” contro i vivaisti sinalunghesi.Sinalunga, con il suo gigante Vanni, lo slovacco Jozef Kovalik, il belga Yannick Mertens e il brasiliano Bruno Sant’Anna, è pronto a rispondere come si deve. L’impatto del pubblico, atteso numerosissimo sulle tribune, sarà l’arma in più nella lotta per un posto tra le più grandi realtà tennistiche d’Italia!