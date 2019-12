16 atleti dellâ€™Asd Shinan Karate Kai di Siena promossi ai gradi superiori di cintura nera

Grande soddisfazione per l’Asd Shinan Karate Kai di Siena per la promozione di 16 suoi atleti, candidati agli esami federali Fikta per i gradi superiori di cintura nera.Il grado di cintura nera 2° dan è stato conseguito da Salvatore Giuseppe Crapanzano e Claudio Terzuoli, quest’ultimo praticante anche dell’Asd Karate Valdarbia; quello di cintura nera 1° dan da Claudia Brunetti, Mattia Berni, Valentina De Luca, Elisabetta Luster, Isabella Luster, Cristina Mari, Gaia Maresca, Silvia Mosconi, Elena Marotto, Niccolò Pizzichi, Daniela Chinnici, Antonio Della Corte, Giada Schicchi, Tommaso Terzuoli, questi ultimi quattro praticanti anche presso l’Asd Karate Valdarbia.Gli esami si sono svolti sotto la direzione del grande maestro giapponese Hiroshi Shirai cintura nera 10° dan al termine dello stage regionale ISI Istituto Shotokan Italia tenuto a Lucca dallo stesso maestro, con la collaborazione dei m° Carlo Fugazza e Salvatore Giordano e degli allenatori nazionali Alessandro Cardinale e Mirko Saffioti.Allo stage ha partecipato anche un numeroso gruppo di tecnici e praticanti senesi, che hanno seguito con impegno e concentrazione le tre ore di allenamento proposte dal grandissimo maestro giapponese. Il lungo e certosino lavoro di preparazione agli esami, da parte dei maestri, Roberto Benocci cintura nera 6° dan direttore tecnico dell’associazione senese, responsabile nazionale FIKTA della formazione e Laura Massai cintura nera 6° dan docente ISEF responsabile settore giovanile ed agonisti e membro della commissione tecnica nazionale FIKTA, nonchè degli istruttori, operanti nell’Asd Karate Val d’Arbia, Daniele Gorelli cintura nera 5° dan e Gragnoli Silvia, cintura nera 2° dan, si è dimostrato particolarmente efficace visti gli ottimi risultati conseguiti, nè facili nè scontati, da un numero così cospicuo di atleti tenendo presente le loro grandi differenze di livello e di età.