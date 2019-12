Nuoto, ottimi risultati nelle Marche per la Virtus Buonconvento in attesa dei campionati italiani

Si è conclusa con il secondo posto nella classifica a squadre la trasferta marchigiana della Virtus Buonconvento che aveva gli Esordienti A e gli atleti di Categoria in gara nella piscina di Fermo; la vittoria è andata ad Ancona, mentre Buonconvento ha distanziato Perugia nel punteggio finale. In acqua c’erano oltre 400 atleti provenienti prevalentemente dalla Marche, ma anche dall’Umbria e dall’Abruzzo.Per la Virtus hanno brillato le “punte” Lisa Angiolini e Fabio Laugeni, ma anche tutti gli altri gialloneri si sono comportati egregiamente. Per Angiolini c’è stato il poker di vittorie impreziosito dal crono dei 200 misti (2’15”) che le ha fatto riconquistare il pass per i Campionati Italiani Assoluti anche in questa gara; Laugeni ha invece vinto tre gare su quattro, realizzando il proprio personal best nei 200 misti.Arianna Sparvieri ha vinto i 50 stile libero nella categoria Ragazzi (28’’6), mentre i 100 sono stati dominati da Viola Petrini; nella stessa gara ha ottenuto l’oro Thomas Di Felice (Assoluti), mentre nella doppia distanza dei 200 stile libero è stata di nuovo la Petrini a vincere. Nei 50 dorso è stato invece Emanuele Cornice ad imporsi nella categoria Juniores; tra le Ragazze Bianca Roggiolani ha vinto i 100 dorso, conquistandosi il posto in squadra per la prossima Coppa Brema.Petra Ballini (Esordienti A) non ha deluso le attese vincendo i 50 rana in 38’’9, gara vinta da Chiara Costagli nella categoria Ragazzi. Nella doppia distanza dei 100 rana è stata nuovamente Ballini a conquistare l’oro in 1’23’’, mentre tra i maschi c’è stata l’affermazione di Andrea Prapugicu. Silvia Belli (2006) si è aggiudicata i 50 farfalla in 30’’1 e nella stessa gara si è confermato Thomas Di Felice (oro).Nei 100 farfalla Chiara Costagli ha sostituito Silvia Belli sul gradino più alto del podio, rimasto comunque in giallonero pure tra gli assoluti con 1’03’’0 di Lisa Angiolini e con il bis di Thomas Di Felice.Beatrice Pecorello (Esordienti A) si è divertita nei 200 misti, vinti con un crono interessante, 2’42’’; sempre nei 200 misti al maschile c’è stata l’affermazione di Alessio Luongo nella categoria Ragazzi.Nei prossimi giorni la Virtus Buonconvento sarà in vasca a Milano per i Campionati Italiani Assoluti di Lifesaving con Chiara Costagli impegnata in quattro gare; oltre a lei ci saranno gli atleti specializzati nel Salvamento, Lorenzo e Emanuele Mattei, Giulia Calistri, Diego Ridolfi, Thomas Di Felice e Riccardo Olivieri, guidati da coach Stefano Bachetti.E poi sarà la volta della Coppa Brema, ovvero il Campionato Italiano a squadre che la Virtus Buonconvento affronterà a Livorno partendo dalla prima serie, con il settore femminile, insieme a Nuoto Livorno, Rari Nantes Florentia, Azzurra Prato e le altre squadre più forti della Toscana.La squadra femminile sarà composta oltre che da Lisa Angiolini, da Chiara Costagli, Viola Petrini, Bianca Roggiolani, Sofia Donati e Silvia Belli; in quella maschile ci saranno Fabio Laugeni, Thomas Di Felice, Riccardo Olivieri, Alessio Luongo, Matteo Mannelli, Guido Rossi e Tommaso Cavallucci.Prima della fine dell’anno ci sarà modo di gareggiare nuovamente a Follonica dove la Virtus Buonconvento ha organizzato una gara prenatalizia insieme all’Arezzo Nuoto e alla Amatori Nuoto Follonica, invitando le altre società toscane a partecipare.