Mens Sana Karate: Cesare Banfi, ottimo bronzo all’Open Campania

Grande risultato anche per acquisire punti nel ranking mondiale



Ottimo terzo posto di Cesare Banfi, atleta della sezione Mens Sana Karate della Polisportiva Mens Sana 1871, all’Open Campania di Karate, che si è svolto nello scorso week end a Eboli. Presenti ben 1300 atleti che si sono dati battaglia su nove tatami. Banfi, accompagnato come sempre dal maestro Antonio De Luca, ha partecipato alla competizione nella categoria Juniores -76 kg.



“Cesare – commenta De Luca – ha dato vita a una gran bella gara, conquistando una bella medaglia di bronzo, è stato veramente bravo. Peccato aver perso, nella finale di pool, a due secondi dalla fine, a causa di un punto incertissimo. Le gare di karate (kumite -combattimento) sono però così, bisogna saper accettare anche un giudizio del genere, molto controverso, del resto anche gli arbitri sono umani. Ci portiamo a casa comunque un altro bel risultato, acquisendo 160 punto di ranking. Tra dieci giorni ci attende la Youth League, l’ultima tappa del 2019 per il ranking mondiale. Ci saranno i 120 atleti più forti al mondo, sicuramente venderemo cara la pelle”.