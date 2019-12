Yohanes Chiappinelli agli Europei di cross di Lisbona

Torna in maglia azzurra Yohanes Chiappinelli che domenica 8 dicembre sarà impegnato a Lisbona nei Campionati europei di cross.



Il bronzo continentale 2018 dei 3000 siepi correrà la prova under 23, e sarà il leader del team italiano in questa categoria che vedrà gli atleti impegnati su una distanza di 8.225m.



L’allievo di Maurizio Cito, classe 1997, attualmente in allenamento sulle alture keniane assieme a altri mezzofondisti azzurri, affronterà così l’ultima sua gara delle categorie giovanili, nelle quali ha vinto due titoli europei in pista, juniores 2015 e under 23 nel 2017, sempre nei 3000 siepi.



Anche sui prati e nel fango delle corse campestri il Carabiniere senese si è distinto sia a livello internazionale che nazionale, con in evidenza l’argento europeo under 20 (juniores quindi) nel 2016 alle spalle dell’astro nascente norvegese Jacob Ingebrigtsen; il titolo continentale a squadre under 20 nel 2014 e l’argento (sempre under 20 a squadre) nel 2015; oltre al titolo italiano assoluto 2018.



In Portogallo Chiappinelli non avrà i favori del pronostico, sia perché la preparazione che sta svolgendo è improntata all’anno olimpico, sia perché tra i 92 contendenti al via della prova under 23, saranno presenti coetanei di primo livello, come il francese Jimmy Gressier, alla ricerca del tris dopo due successi consecutivi sui prati europei tra gli under 23; lo spagnolo Ignacio Fontes, campione europeo di categoria dei 1500; e altri veloci interpreti del mezzofondo continentale delle tradizionalmente forti nazionali inglese (Emile Cairess, Mahamed Mahamed, Alexander Yee), francese (Hugo Hay), e spagnola.



Il talento senese proverà a giocare le proprie carte per stare nella top ten in una gara aperta a tanti pretendenti (oltre a quelli citati), con la classica incertezza che connota e affascina le corse campestri, caratterizzate dall’assenza di punti di riferimento standardizzati tipici delle prove in pista.



La gara di Chiappinelli si disputerà alle 11:55 ora italiana, e sarà trasmessa in live streaming su Rai Sport Web.