Pioggia di medaglie per gli atleti dellâ€™Asd Karate Val dâ€™Arbia

Il 1° dicembre a Dicomano (FI) si è svolto l’ottavo Trofeo Interregionale non agonistico Uisp Toscana a cui l’Asd Karate Val d’Arbia ha partecipato con 12 atleti di grado ed età diversi, che gli ha permesso di avere una presenza ben distribuita nelle varie categorie e specialità.I risultati sono stati sorprendenti! Nelle prove del Circuito, consistenti in un susseguirsi di movimenti quali capovolte, salti, corsa ecc., eseguiti nel più breve tempo possibile, hanno primeggiato Mirko Laschi, terzo classificato, Giada Moricciani, seconda classificata e Matteo Tommasi, primo classificato.Passando poi al Kata, ossia un insieme di movimenti codificati che simulano un combattimento contro diversi avversari, alternando tecniche di difesa e attacco in varie direzioni evidenziando l’esecuzione ottimale delle stesse dal punto di vista tecnico e atletico, sono andati a podio nell'individuale: terzi classificati: Federico Lardori (cintura marrone, classe Esordienti), Paolo Bruschi (cintura blu, classe Esordienti), Matteo Tommasi (cintura verde, classe Fanciulli) e Alessandro Dinetti (cintura arancio, classe Fanciulli);secondi classificati: Emma Rappuoli (cintura verde, classe Ragazzi), Giada Moricciani (cintura arancio, classe Ragazzi), Giulio Gorelli (cintura gialla, classe Fanciulli);Al primo posto sul podio: Daniela Chinnici (cintura nera, classe Cadetti) e Sofia Bartoletti (cintura verde classe Ragazzi).Nel Kata a squadre, tutte e tre le squadre partecipanti sono salite a podio! Per la categoria Bianche/Gialle/Arancio, terza classificata KV1 (Giada Moricciani, Jacopo Bartoletti, Alessandro Dinetti); per la categoria Verdi/Blu/Marroni/Nere, seconda classificata KV3 (Lucia Battista, Matteo Tommasi, Sofia Bartoletti) e prima classificata la squadra KV2 per la categoria verdi/blu/marroni/nere, composta da Lucia Battista, Emma Rappuoli, Sofia Bartoletti.Questi risultati sono motivo di grande soddisfazione per l’attività portata avanti da anni dall’Asd Karate Val d’Arbia nella zona della Val d’Arbia e Val d’Orcia, con i propri istruttori: Daniele Gorelli, istruttore e cintura nera 5° Dan; Antonio Giardi, istruttore e cintura nera 4° Dan; Silvia Gragnoli, istruttore e cintura nera 2° Dan.