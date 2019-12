Nuoto, la Virtus Buonconvento affronta con successo il Campionato Italiano Open e la Coppa Brema

La Virtus Buonconvento ha affrontato con successo gli ultimi impegni agonistici dell’anno con la partecipazione al Campionato Italiano Assoluto di Riccione e la fase regionale della Coppa Brema.



Lisa Angiolini si è distinta agli Assoluti conquistando tre finali nei 50, 100 e 200 rana, mentre Fabio Laugeni ha strappato l’ingresso in finale nei 50 e 100 dorso con riscontri cronometrici convincenti.



Le finalissime - come tutto il Campionato - erano trasmesse in diretta da Raisport e l’evento è stato molto seguito, visto che si trattava della prima occasione per le qualificazioni olimpiche di Tokyo 2020.



Angiolini ha fatto un ottimo 100 rana nelle batterie del mattino, mettendosi alle spalle nientemeno che Benedetta Pilato, vicecampionessa mondiale; nella finale del pomeriggio Lisa non è riuscita a raggiungere la zona medaglia nonostante abbia timbrato il suo personal best, dovendosi accontentare del settimo posto. Nella gara veloce dei 50 rana non si nutrivano grandi speranze ma Angiolini ha comunque centrato un piazzamento di rilievo, sesta, al termine di una finale che è stata la più veloce di sempre in Italia. Nell’ultima giornata di gare Lisa ha condotto con personalità la propria batteria del mattino nei 200 rana, andandosi a qualificare con il terzo crono di ingresso in finale, dove un pizzico di sfortuna le ha tolto la gioia del podio rimasto a pochissimi centesimi dalle mani dell’atleta giallonera.



Anche Fabio Laugeni si è molto ben comportato soprattutto nella gara veloce dei 50 dorso dove si è piazzato addirittura al quinto posto in Italia con 25’’6, facendo registrare il suo miglior risultato cronometrico personale; Laugeni si è poi guadagnato la finalissima anche nei 100 dorso, riuscendo solo a limare la prestazione nel pomeriggio.



I due assi gialloneri si sono poi “catapultati” a Livorno, sede della fase regionale del prestigioso Campionato nazionale a squadre, guidando gli altri componenti della selezione virtussina a un risultato inaspettato: il settore femminile di Buonconvento si è piazzato al terzo posto dietro Rari Nantes Florentia e Nuoto Livorno, dopo un testa a testa con l’Hidron; i maschi sono invece saliti al sesto posto toscano, al termine di una prova di squadra esaltante.



Tra le femmine ci sono state le tre gare di Viola Petrini a stile libero che ha timbrato le migliori prestazioni nazionali stagionali di categoria nei 50 e 100 stile (26’’7 e 57’’2), oltre ad ottenere il suo terzo pass per i Criteria di Riccione nei 200 stile libero. Anche Chiara Costagli si è difesa egregiamente tra le grandi, soprattutto nei 100 farfalla (1’06’’) e nei 400 misti, conquistando in questa gara la qualifica ai campionati nazionali primaverili. La giovanissima Sofia Donati (2007) ha stupito tutti negli 800 stile, migliorandosi di oltre 12 secondi fino a 9’25’’, mentre bene ha fatto anche Bianca Roggiolani nei 200 dorso. Nella staffetta a stile era presente Silvia Belli oltre ovviamente a Lisa Angiolini che ha completato le prove del settore femminile, cimentandosi in quattro gare individuali e due staffette. Tra i maschi ci sono state le buone prove di Alessio Luongo e Thomas Di Felice nelle gare individuali, oltre a quelle di Tommaso Cavallucci, autore di due ottime frazioni nelle staffette. Guido Rossi nei 200 farfalla e Matteo Mannelli nei 1500 stile libero hanno completato le prove individuali spinte da Fabio Laugeni che si è preso l’onere di gareggiare nei 200 e 400 stile libero oltre che nei 100 e 200 dorso, aiutando la squadra maschile ad ottenere un punteggio e un piazzamento (sesto posto) mai raggiunti fino ad ora.



Nella settimana precedente la Virtus si era affacciata anche a Milano per i Campionati Italiani Assoluti di Salvamento dove era arrivata una splendida medaglia di bronzo, nei 50 metri pinne, grazie a Giulia Calistri.



La Virtus sarà nuovamente in acqua a Follonica con gli atleti di Categoria e a Colle con gli Esordienti prima di una breve pausa natalizia.