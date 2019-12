Tre pattinatrici della Mens Sana convocate per il raduno della Nazionale

Matilde Rosini, Rebecca Mariotti e Sofia Pianigiani chiamate dal Ct Hollan

Fine anno con una gradita notizia per la sezione Pattinaggio Artistico della Polisportiva Mens Sana 1871: assieme alla convocazione della “veterana” Matilde Rosini che, ormai da tempo, fa parte della nazionale italiana di pattinaggio (con la quale ha conquistato anche un bronzo Europeo nel 2015 nella specialità degli obbligatori) sono state convocate in visione per il prossimo raduno tecnico della compagine azzurra dal Commissario Tecnico Fabio Hollan anche Rebecca Mariotti e Sofia Pianigiani, quest’ultima al debutto nella massima categoria.Grande soddisfazione quindi per tutta la Polisportiva anche in considerazione che ben tre su quattordici atlete senior selezionate dal commissario tecnico sono mensanine e, motivo di ancora maggior orgoglio, tutte nate e cresciute sportivamente negli impianti di viale Sclavo. Questi risultati sono frutto del grande lavoro organizzativo della Polisportiva e della qualità della scuola di pattinaggio artistico mensanina che, avvalendosi di uno staff di sei tecnici federali diretti da Antonella Franchi, segue con passione e competenza gli atleti di ogni livello tecnico, dai primi passi sino all’agonismo, trasmettendo valori umani e conoscenze tecniche che, con la continuità di risultati ottenuti nel tempo, collocano la società di viale Sclavo ai vertici assoluti di questo sport.