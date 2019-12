Grande risultato per i senesi Daniel Ficola e Giulia Migliorini al WDSF Word Championship in Lettonia

A distanza di poco più di un mese dalla loro prima finale al Campionato del mondo Junior 10 Balli, svoltosi a Sibiu, in Romania, Daniel Ficola e Giulia Migliorini si sono riconfermanti grandi ballerini al Campionato del Mondo Junior II Standard che si è svolto il 14 dicembre a Riga, in Lettonia.I giovani azzurri della scuola di ballo Tip Tap Siena, seguiti dagli insegnanti Elio Ficola e Francesca Viligiardi, in rappresentanza dellaFederazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), si sono classificati al 22° posto, prima coppia italiana, confrontandosi con le 63 migliori coppie al mondo.Daniel e Giulia, che ballano insieme da 5 anni, da quando erano due bimbi di soli 10 anni con la grande passione del ballo, con questo risultato sono stati ripagati dall'impegno e dal grande sacrificio che quotidianamente fanno per gareggiare e primeggiare ad alti livelli.''Tutte le coppie e gli amici della scuola di ballo Tip Tap Siena, seguita dagli insegnanti Elio Ficola e Francesca Viligiardi, sono fieri e orgogliosi di questi due piccoli ma grandi campioni. Forza ragazzi - dice chi li sostiene nel loro impegno - continuate a credere in ciò che fate e siamo tutti sicuri che il sogno di vedervi sul gradino più altro del podio si avvererà".