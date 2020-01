Nuoto, la Virtus Buonconvento vince il Trofeo dell'Epifania

La Virtus Buonconvento ha iniziato l’anno con la netta vittoria nella settima edizione del Trofeo dell’Epifania, meeting nazionale di nuoto organizzato nella piscina comunale di Cortona. I gialloneri hanno subito fatto capire di esserci nelle gare del primo turno dove Lisa Angiolini ha siglato la miglior prestazione femminile nei 400 misti, nuotati e vinti al passo di 4’50’’, crono molto vicino al suo personal best.Nei 200 farfalla c’è stata la buonissima prestazione di Silvia Belli (classe 2006), in 2’26’’5 confermata anche nei 100 e 50 delfino (1’05’’9 e 30’’1). Al tris di Silvia ha prontamente risposto l’altra giovane promessa della Virtus, Chiara Costagli che si è imposta nei 100, 200 e 400 stile libero, oltre che conquistare il gradino più alto del podio anche nei 200 misti, nei 100 e 200 rana, collezionando già sei pass per i prossimi Campionati Italiani di Categoria. La Costagli ha infatti realizzato 27’’1 nei 50 stile libero, argento dietro alla compagna di squadra Viola Petrini (2006).Viola ha vinto anche i 100 dorso e i 400 misti, oltre a realizzare crono validi per Riccione nei 200 misti e, a sorpresa nei 100 rana, migliorando di oltre 6 secondi il suo primato personale (1’14’’3) in questa gara.Non è mancato lo spettacolo per il pubblico, grazie alla presenza degli atleti di casa Lisa Angiolini e Fabio Laugeni ai quali si è aggiunto, come ormai da tradizione, Daniele D’Angelo, delfinista del Circolo Canottieri Aniene e della Marina Militare. D’Angelo ha siglato la miglior prestazione maschile nei 50 farfalla con 23’’5 ed ha nuotato anche un ottimo 100 in 52’’8, oltre che prestarsi per foto e autografi richiesti soprattutto dai tanti giovanissimi atleti presenti in vasca.Tra gli Esordienti c’è stato il poker di vittorie di Beatrice Pecorello nei 50 e 100 rana e nei 100 e 400 stile libero, mentre Petra Ballini si è imposta nei 100 e 200 misti.Nei 400 stile libero è arrivata la vittoria di Leonardo Rossi nella categoria juniores, con 4’19’’, mentre nei 100 e 200 dorso si è aggiudicato la medaglia d’oro Davide Rinchi nella categoria Ragazzi, nella quale ha fatto doppietta anche il compagno di squadra Guido Rossi che ha vinto i 100 e 200 farfalla. Tra le femmine Francesca D’Avanzo si è distinta nei 200 dorso, vincendo la gara con un crono convincente.Nella classifica generale a squadre la Virtus Buonconvento ha abbondantemente vinto la classifica a punti, mentre al secondo posto si è classificata la Thebris Nuoto di Perugia, al terzo l’Arezzo Nuoto e al quarto il Centro Nuoto Alto Tevere.La Virtus è ora concentrata per i prossimi Campionati Regionali di Salvamento che si terranno a Volterra (Esordienti) e Livorno (Categoria).