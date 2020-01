Bella doppietta per Mens Sana Karate

Buona prestazione degli atleti mensanini al Trofeo Val di Cornia: arrivano due bronzi

Trasferta positiva per la sezione Karate della Polisportiva Mens Sana, che domenica scorsa, 12 gennaio, ha partecipato a Venturina Terme (Livorno) al Primo Trofeo Val di Cornia.La sezione, guidata dall’istruttore Federico Regoli, si è presentata con quattro atleti che si sono comportati in modo egregio, portando a casa quattro finali e due medaglie di bronzo. Il primo a scendere sul tatami è stato Marco Cipriani, nella gara di kumite nella categoria -47kg. Cipriani ha espresso un buon karate raggiungendo la finale per il terzo posto, solo per un’ingenuità ha perso la medaglia. Dario Papini ha lottato come sempre e a suon di tecniche di braccia ha conquistato un meritatissimo bronzo nella categoria -52Kg. Aurora Anatriello, finalmente, è riuscita a mettere in pratica il duro lavoro svolto ogni giorno in palestra. Ha perso la finale per il terzo posto, ma ha combatte con cuore e grinta. Per finire Jacopo Avellis, nella categoria senior -52Kg: una categoria durissima, ma la voglia di conquistare il podio è stata altissima e l’atteggiamento messo nei combattimenti lo ha dimostrato. Meritatissimo il terzo posto conquistato dall’atleta biancoverde.