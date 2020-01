Il Siena Baseball aderisce al progetto ''Sport di Tutti''

Il Siena Baseball ha aderito al progetto "Sport di Tutti", promosso dal CONI, con l'obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui.Il progetto coinvolge i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 18 anni di età e prevede due ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane, con un programma di attività così strutturato: dai 5 agli 8 anni, attività motoria di base; dai 9 ai 14 anni, attività polivalente, pre-sportiva ed attività sportiva; dai 15 ai 18 anni attività sportiva. E' compresa una copertura assicurativa per infortuni rivolta a tutti i partecipanti.L'obiettivo è quello di dare la possibilità ai ragazzi della comunità senese di poter giocare a baseball in maniera gratuita. Le iscrizioni sono aperte per maggiori info consultare il sito www.sportditutti.it oppure chiamare direttamente o mandare un messaggio Whatsapp al 3385283258 (email info@sienabaseball.com - Facebook, Instagram e Twitter Siena Baseball).La data di scadenza per la presentazione della domanda presso le sedi degli allenamenti del Siena Baseball (Palestra della scuola "Tozzi" di Siena, il mercoledì dalle 16.45 alle 18, e palestra della scuola media di Monteriggioni, il martedì ed il giovedì dalle 17 alle 20.30) è il 30 gennaio. E' necessario presentare la dichiarazione ISEE, riferita all'anno 2018, attestante il reddito familiare.