17° Trofeo Città del Palio: il 25 e 26 gennaio meeting nazionale di nuoto a Siena

Una due giorni di gare con atleti juniores provenienti da varie regioni italiane

Un evento nazionale giunto alla diciassettesima edizione, due giorni di gare - ben 2.229, 629 atleti dagli 8 ai 17 anni di età, 18 squadre provenienti da molte parti d’Italia: Toscana, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte. Sono questi i numeri del Trofeo della Città del Palio organizzato dalla società Siena Nuoto con il patrocinio del Comune di Siena che sarà presente all’inaugurazione di sabato 25 gennaio con l’assessore allo sport Paolo Benini.Si tratta di un appuntamento molto sentito dai ragazzi, che al nuoto dedicano molte ore di allenamento settimanale, conciliando con fatica gli impegni di studio con quelli che comporta l’appartenenza ad un gruppo sportivo: un momento di verifica dei progressi che hanno fatto e di confronto con loro coetanei di altre città. Ma l’aspetto agonistico è solo una componente del percorso di crescita personale che i ragazzi affrontano: l’opportunità di scambiare esperienze e socializzare con persone nuove è altrettanto importante.“Stiamo lavorando da mesi alla buona riuscita dell’evento – dice il presidente di Siena Nuoto Marilena Anzivino – grazie all’impegno dei genitori degli atleti che si occupano dei programmi di gara, delle autorizzazioni, della logistica e della sistemazione di giudici federali, cronometristi, atleti e accompagnatori”. Sì, perché il Trofeo della Città del Palio è anche questo: più di mille persone che giungono a Siena per 2 o in alcuni casi 3 giorni, ristoranti e hotel interessati per l’accoglienza, visibilità per la città nei momenti di libertà dalle gare.“Ci auguriamo che occasioni come questa siano sempre più tenute in considerazione dalla città e che ogni anno sia possibile migliorare il livello raggiunto. Per questo abbiamo bisogno del supporto e del lavoro delle istituzioni come il Comune e il UISP che gestisce gli impianti e che ringraziamo per la collaborazione. Magari in futuro riusciremo a strutturare eventi anche più complessi che prevedano il coinvolgimento delle altre discipline natatorie: una settimana dedicata ai tantissimi sport praticati in piscina per esempio” conclude Marilena Anzivino.Il programma di gare del 17° Trofeo Città del Palio inizia il 25 gennaio alle ore 14,30. Il 26 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 19,30 circa con una pausa dalle 13,00 alle 14,30. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su https://www.facebook.com/events/1030483260655123/