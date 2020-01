Uisp Atletica Siena, l'Allievo Lorenzo Bianchini sale a 1.94 nel salto in alto

Due titoli ai Campionati provinciali giovanili di corsa campestre



Nel terzo week-end di gennaio è entrata nel vivo la stagione indoor toscana con positivi riscontri per gli atleti dell’Uisp Atletica Siena impegnati a Firenze nella manifestazione “Caccia al Minimo”. Nello stesso fine settimana il club senese ha preso parte alla quarta prova del Gran Prix Toscano di Cross che si è tenuto a Prato ed al campionato provinciale di corsa campestre dedicato alle categorie under 16 a Monteriggioni.



Dal meeting fiorentino al coperto è emerso il risultato dell’allievo Lorenzo Bianchini nel salto in alto. Il diciassettenne, sotto la guida del tecnico Stefano Giardi, è salito alla misura di 1,94m, ritoccando il proprio record personale di tre centimetri e raggiungendo una misura che lo attesta tra i migliori dieci italiani under 18. Nella stessa manifestazione si è registrato il record personale di Elena Bucciarelli nel salto con l’asta che valicando la misura di 2,80m ha chiuso la gara in nona posizione. In gara anche Pietro Sanarica, diciassettesimo nel salto in lungo con 5.22m, record personale indoor; Alberto Menicori, settimo nel salto triplo con 12.08m; Enrico Martorelli, ottavo nel salto triplo con 12.01m e record personale indoor; Anna Ceccarelli, quindicesima nel salto in lungo con 4.77m; Livia Lenzi, quinta nel salto Triplo con 10.03m, record personale indoor; Emma Sarri, quarta nel lancio del peso con 8.90m.

Nella prova da 3km del quarto appuntamento del Gran Prix di Cross si segnalano il ventiseiesimo piazzamento di Niccolò Ghinassi e il cinquantacinquesimo di Jacopo Gragnoli.



L’appuntamento di Monteriggioni, contraddistinto dalla partecipazione di circa trenta giovanissimi dell’Uisp Atleica Siena ha riportato il positivo secondo posto dell’intero gruppo, nonché i titoli provinciali di Carlotta Fantauzzo tra le cadette e di Philippe Vannucchi tra gli esordienti. Tra i giovani biancorossoneri in gara tra gli esordienti: Gabriele Paoletti, Filippo Cecchi, Lorenzo Magrini, Pietro Bari, Iris Bindi, Giulia Paoletti; tra i ragazzi: Andrea Ridolfi, Arthur Rinaldi, Matteo Crocini, Enrico Bruttini, Alessia Finetti, Viola Robimarga, Vittori Greta, Sveva Borghi, Adele Fanali, Rahel Gianneschi; tra i cadetti: Tommaso Marra, Tommaso Pedani, Giulio Fiorenzani, Roberta Papa e tra le allieve Emma Gallorini.